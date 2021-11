Prof. Simon ostro o sytuacji pandemicznej w Polsce: Tak być nie może!

– Jeżeli chodzi o te czasy od ostatniej trzeciej fali, to tak (idziemy na rekord), ale nie jest to duży skok. Dzisiejszy wynik to będzie 15900 i ta dynamika niestety, muszę powiedzieć, utrzymuje się na wysokim poziomie, bo my już w zasadzie powoli dobijamy do takiego poziomu, średniego dziennego, w tygodniu 10 tysięcy zakażeń. To naprawdę dużo – stwierdził w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Czy te dane mogą być powodem do obaw? - Jest to rzeczywiście bardzo zły wynik i on cały czas wzrasta. Jest oczywiście pewne zróżnicowanie tych zapadalności w różnych województwach. Tam, gdzie się spodziewaliśmy, tam oczywiście dramatycznie wzrasta, no ale w każdym województwie – nawet tutaj, na zachodzie Polski – są powiaty, gdzie z tymi szczepieniami, te ruchy antyszczepionkowe są aktywne, więc tam będzie niewątpliwie więcej tych przypadków – skomentował prof. Krzysztof Simon. Członek Rady Medycznej przy premierze odniósł się także do innego wątku z piątkowej wypowiedzi ministra Niedzielskiego, dotyczącego małej skuteczności obecnej ścieżki wprowadzania restrykcji. - Dyskutujemy na ten temat. Uważaliśmy, że określone restrykcje o określonym charakterze, z resztą ustalone i obowiązujące na całym świecie, trzeba prowadzić, szczególnie w regionach zagrożonych, a przede wszystkim egzekwować te, które są – powiedział prof. Simon dziwiąc się, że w Polsce nie zostały jeszcze wprowadzone tzw. paszporty covidowe. - Jaki to jest problem wprowadzić paszport covidowy, żeby ktoś chodził do restauracji i kina, gdziekolwiek? Jaki jest problem egzekwować maski i mycie rąk przy wchodzeniu do sklepów? Bo wygląda na to, że połowa przestrzega, połowa nie przestrzega. I ta połowa, co nie przestrzega, trafia do nas, a ci co się zaszczepili, a mają jakieś deficyty też do nas trafiają z covidem. No przecież to jest jakieś szaleństwo i kwadratura koła! No tak być nie może! – stwierdził w programie "Newsrom" WP prof. Krzysztof Simon.