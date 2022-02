Prof. Simon o "lex Kaczyński": Bubel prawny. Szczuł ludzi na siebie

Prof. Krzysztof Simon, lekarz-specjalista chorób zakaźnych i były członek Rady Medycznej przy premierze, był gościem programu "Newsroom" WP, gdzie komentował odrzucenie przez Sejm ustawy covidowej, znanej jako "lex Kaczyński". - To był bubel prawny, który szczuł jednych ludzi na drugich. Trzeba przygotować porządną, profesjonalną ustawę - ocenił. Zasugerował, że aby skutecznie walczyć z pandemią, powinny się w niej znaleźć przepisy wymuszające noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych i te, dotyczące sprawdzania paszportów covidowych. - Władza cała czas wykonuje pozorne ruchy. Powinni wziąć odpowiedzialność za stan państwa, wprowadzając przepisy, jak w całym normalnym świecie co do maseczek i paszportów covidowych - stwierdził lekarz. Podkreślał, że żadna kolejna wersja zlikwidowanej Rady Medycznej przy premierze "nie ma sensu", skoro zaplecze polityczne rządu jest przeciwne sugestiom naukowców w sprawie walki z pandemią. Mimo to Simon zaznaczył, że jest gotów służyć radą, jeśli byłaby potrzebna. - Spójrzmy tylko na postępującą degradację tego państwa. 100 tys. ludzi zginęło przez COVID-19, a następne 100 tys., bo się nie dostało do lekarza. To nasza największa tragedia od II wojny światowej - podsumował gorzko.