Prof. Rzepliński: "SN rozpatrzył protesty wyborcze w uproszczony sposób. To nie do przyjęcia"

- Sąd Najwyższy rozpatrzył protesty w trybie nieprocesowym, uregulowanym w Kodeksie wyborczym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego. To tryb uproszczony. Nie rozpatrzył sprawy zgodności przebiegu wyborów prezydenckich zgodnie z powszechnymi w Europie nakazami konstytucyjnymi, gwarantującymi każdemu prawo do rzetelnego procesu sądowego. Sąd Najwyższy powinien być pewien przy rozstrzyganiu, że wybory te były równe, wolne i tajne, a poprzez to ważne - mówi WP prof. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

"Sejmowa komisja śledcza powinna wyjaśnić okoliczności wyborów"

Zdaniem prof. Rzeplińskiego, SN był zobligowany do przeprowadzenia kilkudniowego postępowania wyjaśniającego kilka podstawowych zarzutów. - Te zarzuty SN wyjąłby przed nawias i dopuściłby do rozpoznania w uproszczonym z natury rzeczy rzetelnym procedowaniu sprawy - mówi były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Naruszeniem prawa był według mnie fakt, że SN nie umożliwił pełnomocnikom skarżących udziału w posiedzeniu i reprezentowania skarżących. Tymczasem w sprawie tak szczególnej rangi nie było postępowania dowodowego, a uchwałę mieliśmy po trzech godzinach - dodaje.

Według prof. Rzeplińskiego, ustawa z 2 czerwca o nazwie "o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego" nie spełnia konstytucyjnych wymogów ustawy, zarówno co do motywacji projektodawcy ustawy, jak i trybu jej uchwalenia. W tym, chodzi skrócenie z 14 do trzech dni, czyli pięciokrotnie, prawa do wnoszenia protestów wyborczych.