Prof. Rączka: "Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego się zagubiła. Powinna natychmiast wykonać wyrok TSUE"

Tak, to jest tak zwana opcja zero, która powraca w zależności od tego, kto którą nogą wstanie. Chodzi w niej o to, żeby wszystkich sędziów wyrzucić i wybrać kilkunastu sprawiedliwych mędrców. To jest kolosalne przedsięwzięcie. Według mnie nie do zrealizowania. To musiałoby wpłynąć na zmianę całego systemu sądownictwa w Polsce. Jak nieudolne są te próby reformowania, świadczy o tym, że mamy zapaść w sądownictwie. To, co rzekomo miało sprzyjać poprawie sprawności, doprowadziło do tego, że postępowania się wydłużają. Nie wróżę tu sukcesu. Do tego trzeba mieć dobrą koncepcję, ludzi z kompetencjami i mądrość, a tego nie widzę.