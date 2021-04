Prof. Piekarska: to jest dramat, do którego przyzwyczailiśmy się

Gościem programu "Newsroom WP" była profesor Anna Piekarska z Rady Medycznej doradzającej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Odniosła się do nadchodzącego sezonu komunijnego i weselnego oraz związanego z nim ewentualnego luzowania obostrzeń. Stwierdziła, że owszem, można pozwalać na uwalnianie gospodarki, ale nie dla wszystkich. - Jeżeli koniecznie chcemy gospodarkę ratować i uwolnić możliwość normalnego życia, to zróbmy to, ale tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, gdyż pozostali będą chorować i będą umierać - mówiła. Jak dodała profesor, to, że notuje się 30 tysięcy zajętych łóżek, to nie jest powód do zadowolenia. - To jest sytuacja dramatyczna, ale my przyzwyczaiłyśmy się do tego - stwierdziła.

