Prof. Piekarska o prognozach na najbliższe tygodnie według doradcy premiera ds. COVID-19

Gościem w programie "Newsroom" WP była prof. Anna Piekarska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Agnieszka Kopacz pytała ją o słowa doradcy premiera ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana. Stwierdził on, że w maju będzie spadała liczba zakażeń, zgonów i hospitalizacji. -Ja się w trzystu procentach zgadzam z profesorem Horbanem. Będzie spadała i liczba zakażeń, i liczba zgonów, i liczba zajętych łóżek szpitalnych. Ale pytanie jest - co my chcemy osiągnąć? Czy chcemy osiągnąć spadek w tabelkach, że będzie ładnie i ta krzywa nam poleci w dół, czy my się wreszcie chcemy wyleczyć z tej epidemii i wyjść z tego nieszczęścia. Jeżeli zbyt wcześnie będziemy luzować ograniczenia, to my w życiu nie wyjdziemy z tych zakażeń - powiedziała. Podkreśliła, że zadaniem, przed którym w tej chwili stoi rząd i eksperci z zakresu wirusologii, jest przekonanie Polaków do tego, że warto i trzeba się szczepić. "Zagrożenie niesie COVID-19, a nie szczepionki" - dodała prof. Piekarska.

Rozwiń