Prof. Krzysztof Simon ostro o politykach Zjednoczonej Prawicy. Jest reakcja z PiS

Prof. Krzysztof Simon, specjalista ds. chorób zakaźnych, były członek Rady Medycznej przy premierze, stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że oprócz senatora Jana Marii Jackowskiego i byłego ministra zdrowia Bolesława Piechy "reszta towarzystwa, Zjednoczona Prawica, budzi intelektualne przerażenie przeciętnego człowieka". Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Czytałem tę wypowiedź prof. Simona. Cóż mogę powiedzieć… Na pewno nie są to słowa eleganckie, na pewno nie są to słowa zgodne z prawdą. No, ale cóż - mamy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami? - komentował. - Mógłbym odpowiedzieć, że jak prof. Simon zagłębi się w meandry Twittera i poczyta opinie części internautów na temat swój i Rady Medycznej, to też pewnie bardzo różne opinie znajdzie. Ale nie chcę sprowadzać dyskusji do poziomu dzieci na podwórku: "Ty jesteś głupi", "Nieprawda, bo ty jesteś głupi"... - dodał. Pytany o przeprosiny ze strony Simona, których domaga się senator PiS Stanisław Karczewski, oznajmił: - Nie byłoby niczym złym, gdyby ktoś jednak uznał, że o dwa słowa za daleko się zagalopował.