Prof. Krzysztof Simon bezlitośnie ocenił wystąpienie Episkopatu ws. szczepionek na COVID

W środę Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat, w którym odniosła się do dostępnych w Polsce szczepionek przeciwko COVID-19 oceniając, że "technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny". Komentarza w sprawie tego stanowiska udzielił w programie WP "Newsroom" prof. Krzysztof Simon. - Uważam, że taki komunikat dotyczący dyskusji moralnej jest po prostu skandaliczny i nieprawidłowy - powiedział. - To jest niezgodne z tym, co mówi papież - dodał. Prof. Simon tłumaczył również, że komórki wykorzystywane w produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson "nie zawierają nawet atomu" materiału źródłowego, czyli linii komórkowej pobranej od usuniętego w USA w latach 70. płodu (o przerwaniu ciąży zdecydował sąd). - Dzięki temu mamy możliwość stworzenia ratującej życie szczepionki - podkreślił gość WP.

