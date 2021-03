Prof. Krzysztof Simon bez ogródek o otwartych kościołach. "Prymitywizm i zaściankowość"

Wielkanoc 2021 będzie podoba do tej sprzed roku. Przynajmniej na razie wszystko na to wskazuje. Otwarte jednak pozostaną kościoły, które – według części ekspertów – mogą być podczas świąt Wielkanocy źródłem zakażeń. Do sprawy odniósł się prof. Krzysztof Simon. – Ten prymitywizm, zaściankowość i takie średniowiecze w podejściu niektórych hierarchów jest dla mnie czymś przerażającym. U nas musi być tłum na pasterce? To ma pan efekt i tłum w szpitalach – mówi dosadnie ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Czy można święta spędzić z rodziną? O tym wszystkim w materiale wideo.

