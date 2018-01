Prof. Jarosław Wyrembak kandydatem PiS na sędziego TK

Sędzia Trybunału Stanu jest kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego - podała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Ma on zająć miejsce zmarłego niedawno sędziego TK Henryka Ciocha. Termin zgłaszania kandydatów upływa 19 stycznia.

Prof. Jarosław Wyrembak specjalizuje się w prawie karnym. Od 1992 do 2011 pracował w Instytucie Prawa Karnego UW. Jest profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Sędzia TK nie żyje. Julia Przyłębska: był obiektem nagonki

Henryk Cioch zmarł w środę 20 grudnia 2017 roku . Miał 66 lat. Znaleziono go w mieszkaniu w Warszawie. Na jego ciele nie ma żadnych obrażeń. Przyczyną była niewydolność krążeniowo-oddechowa .

Śledczy czekają teraz na pełne wyniki badań, ale już potwierdzono, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

- Jest nam strasznie przykro, bo to kolejny sędzia Trybunału, który zmarł. Mam takie wrażenie, że (jest to związane) z obciążeniem psychicznym związanym z tą obrzydliwą nagonką medialną. Ale nie tylko, również części polityków, którzy w niewybredny sposób rzucają oskarżenia, nazywając niektórych sędziów "sędziami dublerami". To powoduje w nas wszystkich olbrzymi stres - mówiła Przyłębska.