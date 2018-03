Prof. Jan Żaryn o ambasador Izraela: Może trzeba poprosić tę panią, by opuściła to państwo

Podczas przemówienia z okazji 50. rocznicy Marca '68 ambasador Izraela w Polsce Anna Azari stwierdziła, że przez ostatnie półtora miesiąca okazało się, "jak łatwo w Polsce obudzić i przywołać wszystkie demony antysemickie". Wypowiedź tę potępił senator PiS prof. Jan Żaryn.

- Jeżeli ktokolwiek dziś będzie uważał, że rządy Prawa i Sprawiedliwości w jakimkolwiek stopniu nawiązują do hucpy żydowskiej prowadzonej przez aparat partyjny ‘68 roku, czyli przez moczarowców, to ja na pewno takiej osobie nie podam ręki. Jeżeli to czyni ambasador obcego państwa, to może trzeba poprosić tę panią, by opuściła to państwo - skomentował wypowiedż ambasador Izraela prof. Żaryn w rozmowie z wPolsce.pl.