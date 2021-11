Prof. Horban: Zapraszam posła Janusza Kowalskiego na oddział covidowy. Będzie to wstrząsające przeżycie

Profesor Andrzej Horban wystosował zaproszenie dla polityków, którzy są przeciwni szczepieniom na COVID-19. Zaproszenie dostał również poseł Janusz Kowalski. - Zapraszam pana posła na oddział covidowy. Będzie to dla niego wstrząsające przeżycie - powiedział prof. Horban w programie "Newsroom WP". Profesor odniósł się także do zarzutów posła Kowalskiego, który nie zrozumiał powiedzenia o otwierającym się w kieszeni nożu. Ekspert powtórzył również apel do niezaszczepionych o zaszczepienie się: - Będę powtarzać jak mantrę, do znudzenia, zaszczepmy się, bo jest niesłychanie frustrujące niekorzystanie z takiego narzędzia - powiedział prof. Horban.