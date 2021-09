Protest medyków. "Całe społeczeństwo oczekuje rozwiązania problemu"

Czy protest medyków jest dużym problemem dla Zjednoczonej Prawicy? Takie pytanie zadaliśmy prof. Ewie Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zwróciła uwagę, jest to problem nie tylko obozu rządzącego. - Zawsze niepokoje społeczne, których wyrazem są protesty różnych grup zawodowych - teraz akurat mamy protest medyków - jest problemem dla rządzących dlatego, że nie tylko te grupy protestują, ale również całe społeczeństwo oczekuje rozwiązania problemu – stwierdziła prof. Marciniak. Dodała, że aktualna sytuacja związana z protestem, z którym mamy do czynienia jest "sprawą newralgiczną". - Jest to sfera, o której bardzo dużo mówiliśmy w ostatnim roku z powodu COVID-u i być może - nie chciałabym, żeby to była żadna wróżba, czy prognoza - że nadejdzie kolejna fala COVID, to tym bardziej środowisko medyczne musi być gotowe do niesienia pomocy – podkreśliła. - Mając taką dyssatysfakcję, głównie materialną, ale także organizacyjną z własnej pracy nie sądzę, że z zapałem do tych nowych obowiązków podejdzie – obawia się gość programu "Newsroom" WP prof. Ewa Marciniak.