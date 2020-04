WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze rocznica + 2 katastrofa smoleńskaprof. antoni dudek oprac. Arkadiusz Jastrzębski 1 godzinę temu Prof. Antoni Dudek o katastrofie w Smoleńsku: skala nieporównywalna z czymkolwiek - Mam szczególne powody, żeby to pamiętać. Dowiedziałem się o tej katastrofie, będąc na wizji w TVN24. W trakcie rozmowy docierały do nas... Rozwiń Jaką dzisiaj obchodzi 10 rocznicę … Rozwiń Transkrypcja: Jaką dzisiaj obchodzi 10 rocznicę katastrofy smoleńskiej wie pan no refleksyjnie obchodzę dlatego że no cóż nie nie nie nie ma za bardzo możliwości żeby pójść na groby natomiast o tym dużo bo to jednak było potwornie dramatyczne wydarzenie w naszej najnowszej historii teraz mamy innego rodzaju dramatyczne wydarzenia które jakby to było miło i to jest zrozumiałe Niemniej jednak na skala tej tragedii która się wydarzyła dokładnie 10 lat temu No była gigantyczna i goście nie ma niczego po światowych czy było można było porównać bo jednak zginęło 96 szczególnych osób z prezydentem na czele to co Są rzeczy które się w dziejach państw zdarzają niezły a mówiąc szczerze takiej skali Katastrofy w ogóle nie da się z niczym porównać bo przypomnijmy że tam też zginęło kilkunastu parlamentarzystów dowódcy wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych wielu instytucji centralnych także to jest To jest zupełnie porównywalna właśnie z czymkolwiek katastrofa czy to jest taki moment że do końca życia już będzie pan pamiętał ten ten kiedy się pan dowiedział o katastrofie No ja mam szczególnym powody żeby to pamiętać bo ja się de facto dowiedziałem o tym będąc na wizji w TVN24 bo ja zostałem zaproszony do komentowania tych kości z resztą z pewnym rosyjskim dziennikarzem Władimirem kiriya nowym Mieliśmy wtedy komentować czy to jest szansa te uroczystości które miała który leciał prezydent Lech Kaczyński czy to jest szansa na łamanie impasu pewnych kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich gdzie historia jednak dużą rolę odgrywała no i w trakcie właściwie jak byliśmy na wizji stało się jasne że doszło do katastrofy i właściwie w trakcie zaczęły przychodzić informację kto dokładnie był na pokładzie no bo wiadomo że był prezydent ale tak naprawdę nie było do końca wiadomo ilu było tych żarówki w trakcie właśnie jak ja byłem nawet zaczęło się odczytywanie tych nazwisk to było szczęście przerażający