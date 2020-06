Prof. Andrzej Zybertowicz: straszenie Polaków epidemią było manewrem politycznym

Profesorowie Tomasz Nałęcz, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy , byli gośćmi programu "Fakty po Faktach" w TVN24. Pytani byli między innymi o wysoką frekwencję w wyborach prezydenckich i o to, czy może się ona powtórzyć w II turze.

Zdaniem doradcy prezydenta, wysoka frekwencja w I turze dowodzi, że "wbrew wszystkim opowieściom opozycji - demokracja w Polsce ma się dobrze". - To są kolejne wybory, w których opozycja może startować na równych prawach - przekonywał socjolog.

Zobacz także: Wybory 2020. Prof. Marek Migalski o "destrukcji i problemach w obozie PiS". Może to spowodować jeden kandydat

Prof. Tomasz Nałęcz: pod tą kpiną jest podpis prezydenta

- Te komplementy pod adresem dbania o demokrację przez PiS są wątpliwej jakości, ponieważ mieliśmy, i widnieje podpis prezydenta na tej ustawie, próbę zamienienia wyborów w usługę pocztową organizowaną przez ministra Jacka Sasina. Gdyby 10 maja doszło do tych wyborów w formie usługi pocztowej organizowanej przez Pocztę Polską, dowodzoną przez pana ministra Sasina, to mielibyśmy kpinę z demokracji i wolnych wyborów - ocenił prof. Tomasz Nałęcz. W ten sposób nawiązał do przygotowanej przez obóz rządzący ustawy o wyborach korespondencyjnych 10 maja.