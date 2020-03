Prof. Andrzej Rzepliński napisał do prezydenta Andrzeja Dudy. Domaga się wprowadzenia stanu kęski żywiołowej

Przypomnijmy: w środku nocy z piątku na sobotę, w głosowaniu zdalnym, posłowie przyjęli projekt Tarczy antykryzysowej. PiS dodał do niej poprawki, a wśród nich zapisy zmieniające Kodeks wyborczy.

List prof. Andrzeja Rzeplińskiego opublikowała "Gazeta Wyborcza". Były prezes TK już na wstępnie powołuje się na panujący od kilku tygodni w całym państwie stan narastającego zagrożenia koronawirusem COVID-19. Nawiązał również do tego, że wprowadzane są w ostatnim czasie do porządku prawnego akty, które "bez przewidzianego Konstytucją dla takiej skrajnie nadzwyczajnej okoliczności stanu klęski żywiołowej wprowadzają rozporządzeniami, z zupełnym lekceważeniem procedury prawodawczej, elementy tego stanu na terytorium Rzeczypospolitej". Powołał się jeszcze m.in. na zbliżające się wybory, konieczność poszanowania Konstytucji.

"Zwracam się, po pierwsze, do Pana Prezydenta, o zwrócenie się do Rady Ministrów o wprowadzenie na 30 dni stanu klęski żywiołowej, Zawracam się, po drugie, do Pana Prezydenta o bezzwłoczne ogłoszenie, że nie podpisze Pan uchwalonej dzisiaj ustawy, wprowadzonej poza trybem prawodawczym "O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" zwanej Tarczą antykryzysową" - pisze prof. Rzepliński.