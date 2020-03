Prof. Andrzej Matyja: "kneblowanie ust" lekarzom doprowadziło do tej sytuacji

wy jako Naczelna Izba Lekarska za zaapelowali o wolność wypowiedzi dla lekarzy o co chodzi O co chodzi To jest nasz Konstytucyjny to ten nasze konstytucyjne prawo a klejem i się wybiera bardziej bardziej my mamy wręcz obowiązek wypowiadania się niż polityk który ma wiedzę a nie do końca sprawdzoną to przecież lekarze to konsultanci wojewódzcy mają wiedzę którą powinni nam przekazywać bo ta wiedza to nie sianie paniki ta wiedza pozwoli właśnie decydentom jeżeli będzie wykorzystana do podejmowania właściwych decyzji opartych na faktach opartych na dowodach a nie bardzo często bo mi się tak wydaje zresztą w polskiej polityce chyba nie tylko polskiej bo mi się tak wydaje bo ja mam prawo mówienia prowadzi Prowadzi do nikąd Zresztą ten zakaz albo zamknięcie niektórzy mówią za kneblować lekarzom doprowadziło w Cannes kiedy kolega lekarz dużo wcześniej Informował władzę Chin poniósł konsekwencje które Gdyby go władza słuchała Być może że ta epidemia nie miałaby tak strasznego wymiaru jako jak jak w tej chwili