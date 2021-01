Prof. Andrzej Horban: wolałbym zaszczepić w pierwszej kolejności osoby po 80. roku życia

Prawdopodobnie 18 stycznia do szkół wrócą uczniowie klas I-III. - By dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół, nauczyciele powinni być zaszczepieni. Kiedy to się stanie? - z takim pytaniem Agnieszka Kopacz, prowadząca program "Newsroom" w WP zwróciła się do prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera do spraw COVID-19. - Jak tylko będzie szczepionka - odparł prof. Horban. Gość programu "Newsroom" przypomniał, że otrzymujemy ok. 300 tys. dawek szczepionki tygodniowo, połowa tych dawek jest odkładana, zostaną wykorzystane trzy tygodnie później. - A samych pracowników ochrony zdrowia, którzy chcieliby się zaszczepić, jest kilkaset tysięcy. A jak się dołączy innych pracowników ochrony zdrowia, którzy również chcą się zaszczepić, to mamy już koło miliona osób. W związku z tym w styczniu raczej jeszcze nauczycieli nie zaszczepimy - dodał. Jego zdaniem sytuacja ulegnie diametralnej zmianie, gdy uda się zarejestrować kolejne dwie szczepionki przeciw COVID-19. - Będzie tych szczepionek więcej - tłumaczy. Doradca premiera ds. COVID-19 wyznał jednak, że wolałby, by w pierwszej kolejności zaszczepiono osoby po 80. roku życia, które bardzo ciężko przechodzą COVID-19. - Dla 25 proc. z nich choroba kończy się śmiercią - stwierdził prof. Horban.

