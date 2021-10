Prof. Andrzej Horban: Koronawirus prawdopodobnie zostanie z nami na zawsze

W programie "Newsroom WP" Patrycjusz Wyżga zapytał prof. Andrzeja Horbana, czy jest w ogóle szansa, aby w Polsce osiągnąć odporność populacyjną. - Oczywiście, że jest szansa - odpowiedział konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. - To kwestia zaszczepienia większej części populacji. Zwłaszcza ludzi młodszych, którzy nie szczepią się w takim samym odsetku, jak ludzie starsi, którzy wykazują więcej rozsądku - dodał. Przyznał jednak, że nie do końca wierzy, aby udało się przekonać Polaków do szczepień. - Nawet jeśli uda nam się zaszczepić większość osób, to wcale nie oznacza, że nie będziemy mieli zakażeń. Ten wirus prawdopodobnie zostanie z nami na zawsze i będzie ewoluował w kierunku łagodniejszych form, co nie oznacza, że będzie to choroba łagodna - podkreślił gość Wirtualnej Polski.