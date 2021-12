Prof. Alicja Chybicka o działalności biznesowej Mejzy: to żerowanie na ludzkim dramacie

Ujawniona przez dziennikarzy Wirtualnej Polski działalność biznesowa obecnego wiceministra sportu Łukasza Mejzy wciąż budzi wiele kontrwersji. O opinię na ten temat prowadzący program "Newsroom" w WP poprosił prof. Alicję Chybicką, posłankę PO, wieloletnią kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. - Dla mnie, starego lekarza, który widział wiele nieszczęść, wiele śmierci, który stawał przed rodzicami dzieci, które miały stracić życie, proponowanie komuś leczenia metodą bez badań klinicznych, bez zatwierdzenia przez wszystkie możliwe jednostki, jest po prostu skandalem - stwierdziła prof. Chybicka. - Tak nie wolno. To jest absolutnie nieetyczne. To jest żerowanie na dramacie ludzi - dodała. Gość programu "Newsroom" przyznała, że informacja o działalności Mejzy "wywołała wściekłość" w środowisku lekarskim. - Dlatego że walczący o życie ludzkie, zarówno onkolodzy dziecięcy, jak i pediatrzy, a także onkolodzy osób dorosłych, robią wszystko, co jest możliwe, ale metodami, które są na świecie potwierdzone, uznane. My działamy na podstawie medycyny, która jest oparta na faktach - dodała. Pytana, czy wiceminister Mejza powinien zostać zdymisjonowany odparła: "Moim zdaniem tak". - To, czego wymaga się od polityka, a jeśli się nie wymaga, to jest to duży błąd, to jest postawa etyczna. Takie działanie, jakie było stosowane przez wiceministra Mejzę jest działaniem nieetycznym. A etyka w naszym życiu powinna być bardzo ważna, powinna być stosowana i nie wolno w ten sposób postępować. A już na pewno takie osoby, które postępują nieetycznie, nie powinny być w polityce - tłumaczyła prof. Alicja Chybicka.