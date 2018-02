Proces ws. napaści na Polaków w Rimini. Nowe fakty

Para młodych Polaków opisała drastyczne szczegóły zdarzenia oraz jego skutki. List został przekazany przez ich pełnomocnika do trybunału dla nieletnich w Bolonii. W czwartek ruszy tam proces trzech sprawców ataku.



Pełnomocnik Polaków, mecenas Maurizio Ghinelli, wyjaśnił, że są to te same pisemne relacje, które zostały przygotowane na proces 20-letniego Kongijczyka Guerlina Butungu. Treść listów w dużym stopniu przyczyniła się do wymierzenia mu kary 16 lat więzienia - wyższej od tej, o jaką wnioskował prokurator.