Proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan nie rozpocznie się szybko. Sąd odesłał akt oskarżenia

Poszukiwanie morderców Iwony Cygan zajęło policji 19 lat. Gdy wreszcie domniemani sprawcy zostali zatrzymani, a akt oskarżenia trafił do sądu, okazało się, że przed śledczymi jeszcze dużo pracy. Sąd zwrócił właśnie akta do uzupełnienia.



Na ławie oskarżonych ma zasiąść 17 osób. Wśród nich znajduje się aż 13 byłych i obecnych policjantów, którzy mieli robić wszystko, by mylić tropy i nie dopuścić do wyjaśnienia tragedii. Głównym oskarżonym jest Paweł K. oraz jego ojciec Józef. Zdaniem śledczych pierwszy z nich udusił Iwonę, drugi mu w tym pomógł. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Tarnowie w grudniu ub. r. Teoretycznie nic nie stało już na przeszkodzie, aby proces mógł się wkrótce rozpocząć. Tak się jednak nie stanie.