Proces polskiego "pielęgniarza śmierci". Ofiar mogło być więcej

Pochodzący z Polski pielęgniarz zaprzeczał, by zabijał z rozmysłem - pisze niemiecka prasa w relacjach z procesu Grzegorza W. Z rąk mężczyzny mogło zginąć nawet 20 osób. Prokuratura twierdzi, że od początku miał plan związany z wzbogaceniem się na starszych osobach.

Kradł proszek do prania, wino i trochę biżuterii

Od maja 2015 roku pracował w 69 niemieckich domach. Według Pletla siedem osób zmarło w obecności Grzegorza W., osiem trafiło do szpitali. Tylko u dwóch osób stwierdzono obniżony poziom cukru we krwi. Z 19 miejsc, w których pracował W., miał zniknąć bez śladu, wraz z rozmaitymi przedmiotami.

"Co takiego wynosił? Proszek do prania, papier toaletowy, mydło w płynie, szczotki do toalet. Raz ukradł Federalny Krzyż Zasługi, 15 butelek wina z piwnicy, żywność i trochę biżuterii, którą chciał w Polsce zastawić w lombardzie” - informuje dziennik "Die Welt”. Nie miał w Niemczech stałego miejsca zamieszkania, za każdym razem przyjeżdżał do pracy z Polski i szybko znikał, gdy jego podopieczni umierali albo trafiali do szpitala.