Proces medyków Maradony. Czy zaniedbania doprowadziły do śmierci legendy?

Siedmiu członków zespołu medycznego, w tym neurochirurg Leopoldo Luque i psychiatra Agustina Cosachov, staje przed sądem oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci Diego Maradony. Prokuratura twierdzi, że ich zaniedbania przyczyniły się do zgonu piłkarza . Wśród oskarżonych są także specjaliści od uzależnień, koordynator opieki domowej oraz pielęgniarze.

Podczas procesu prokuratura przedstawi ponad 120 tys. wiadomości i nagrań audio z prywatnych rozmów osób zaangażowanych w opiekę nad Maradoną. Obrona zamierza przedstawić własne badania, twierdząc, że śmierć piłkarza była nagła i nie do uniknięcia. Proces potrwa do lipca, z planowanymi co najmniej trzema rozprawami tygodniowo.