Tragiczna śmierć gwiazdy TikToka. Miała zaledwie 21 lat

Ali Spice nie żyje. Rodzina wydała komunikat

Na instagramowym profilu Ali Spice pojawił się wpis od najbliższych 21-latki. Rodzina prosi w nim, żeby nie rozpowszechniać niepotwierdzonych informacji na temat wypadku i sprawcy. - Publikujmy tylko to, co wiemy, że jest prawdą. W tej chwili nie wiemy, kto to zrobił ani czy kierowca w czasie wypadku był nietrzeźwy. Dziękujemy za miłość i wsparcie. Nie możemy uwierzyć, że Ali odeszła - czytamy pod zdjęciem na Instagramie.