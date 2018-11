Proces Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy. KRRiT interweniuje ws. TVN24

Podczas batalii sądowej z udziałem prezesa PiS i byłego prezydenta, operator TVN24 zrobił zbliżenie na dowód osobisty Jarosława Kaczyńskiego. Dzięki temu widzowie mogli zobaczyć jego PESEL. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło pismo w tej sprawie.

Podczas relacjonowania zeznań przez prezesa PiS operator kamery w pewnym momencie zrobił zbliżenie na dowód osobisty Jarosława Kaczyńskiego. Dzięki temu widzowie mogli zobaczyć jego dane osobowe, w tym numer PESEL. Szefowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa dopatrzyła się ujawnienia danych osobowych. W związku ze sprawą wysłała pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego - podaje portal rp.pl.

"Taka praktyka jest niewłaściwa z punktu widzenia dóbr osobistych tych, którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Przepisy Konstytucji i kodeksu cywilnego chronią dane każdej prywatnej osoby, bez względu na pełnioną funkcję. Wskazane byłoby podjęcie działań, mających na celu opracowanie kodeksu postępowania, by uniknąć działań w przyszłości" - czytamy we fragmencie listu. Z pisma nie wynika jednak, czy TVN24 złamało prawo i czy grożą za to jakieś konsekwencje.