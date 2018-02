"Próbowała zrobić Tomkowi zastrzyk, ale igła się złamała". Wstrząsająca relacja przyjaciółki Revol

Elisabeth Revol przez 14,5 godziny walczyła o życie Tomka Mackiewicza. - W nocy, w Himalajach, przy -40 stopniach znosiła dwukrotnie cięższego kolegę przez tysiąc metrów. Próbowała wstrzyknąć mu deksametazon, podała tabletki i znalazła szczelinę - relacjonuje WP opowieści Revol jej przyjaciółka Masha Gordon.

Masha Gordon urodziła się i wychowała w Rosji, ale od pewnego czasu mieszka w Londynie. Zajmuje się rynkiem finansowym i była m.in. dyrektorem zarządzającym banku Goldman Sachs. Jej ogromnym hobby jest wspinaczka. Zdobyła najwyższe szczyty wszystkich kontynentów oraz bieguny północny i południowy. Z przyjaciółką Elisabeth Revol, w ubiegłym roku wspinały się na ośmiotysięcznik Makalu. Kiedy świat obiegły informacje o tragicznej sytuacji na Nanga Parbat, to ona zareagowała jako pierwsza i ruszyła ze zbiórką pieniędzy.

Właściciele strony internetowej dorzucili właśnie 5 tys. euro!

Z akcją ratunkową po Revol i Mackiewicza zwlekano, ponieważ władze Pakistanu nie chciały wyruszyć bez gwarancji zwrotu poniesionych kosztów. - Kiedy pierwszy raz rozmawiałam wtedy z Anną (żoną Mackiewicza - red.) płakała do słuchawki, bo trzeba było zebrać 50 tys. euro, a oczywiście nie miała takich pieniędzy - mówi w rozmowie z WP Gordon. - Myślisz, że jesteś na świecie sam z takim problemem i nagle dzieje się coś niezwykłego - dodaje. Po wystartowaniu zbiórki, niezbędna kwota była na koncie już po zaledwie kilku godzinach.

Gordon podkreśla, że to właśnie dzięki "narodowej jedności Polaków", ambasady zdecydowały się udzielić gwarancji finansowych, a cała akcja ruszyła do przodu. Ponieważ ostatecznie zapłacą państwa, zebrana na zbiórce kwota trafi do dzieci Mackiewicza. - Pieniądze nie zwrócą im taty, ale pozwolą na zapewnienie potrzeb i edukację - przyznaje Gordon. Jak dodaje, ogromna kwota została zebrana dzięki wpłatom ponad 6 tysięcy osób, głównie Polaków z całego świata, "od USA, przez Wielką Brytanię po małe polskie miasteczka".