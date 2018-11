Próbował wciągnąć 15-latkę do auta. Zatrzymała go policja

Policja zatrzymała 31-latka z okolic Gdańska. Mężczyzna jest podejrzewany o próbę wciągnięcia siłą do samochodu nastoletnią uczennicę.

Być może nie było to jedyne przewinienie zatrzymanego. Po piątkowym zdarzeniu do dyrektor pobliskiej szkoły zgłosiła się matka dziewczyny, która również była nagabywana przez nieznajomego mężczyznę. W tym przypadku nie doszło do jednak do próby wciągnięcia dziewczyny.