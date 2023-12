Proboszcz ustawił "tęczową" szopkę. "Przerażający gest"

"Inicjatywa proboszcza parafii Capocastello di Mercogliano, aby stworzyć szopkę, w której zamiast świętego Józefa jest druga matka, wydaje się naprawdę bezsensowna. Przedstawienie Narodzenia Pańskiego, tak drogie nam wszystkim, zostało w ten sposób zniekształcone, próbując nikogo nie urazić, ale w rezultacie obrażając wszystkich tych, którzy zawsze mieli szacunek i nabożeństwo do Świętej Rodziny. Gest, który wprawia w przerażenie, jest kolejnym aktem prawdziwego bluźnierstwa, z usunięciem św. Józefa i, musimy sobie wyobrazić, oczywistymi aluzjami do Matki Bożej, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania w wielu procesjach, które domagają się praw i tolerancji, zapominając o szacunku dla świata katolickiego" - grzmiał senator.