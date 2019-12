Próbny atak terrorystyczny w szkole. Policja wydała oświadczenie: Doszło do przeoczenia

Komenda Miejska w Olsztynie przyznała, że otrzymała od dyrekcji szkoły informację o planowanym alarmie terrorystycznym. Chodzi o głośną sprawę symulacji ataku terrorystycznego w Zespole Szkół w Barczewie. Uczniowie, nieuprzedzeni o tym, że odbywają się ćwiczenia, wpadli w panikę na widok zamaskowanych "terrorystów".

Jak dodał policjant, pismo dyrektorki "miało charakter informacyjny", a w dniu ćwiczeń, ani po ich zakończeniu policja z Barczewa nie była proszona o interwencję w szkole. Rzecznik prasowy przyznaje również, że "doszło do niezamierzonego przeoczenia i złej interpretacji faktów, co do stopnia poinformowania policjantów na temat planowanych ćwiczeń". Tuż po kontrowersyjnych wydarzeniach policja informowała, że nie była powiadomiona, że takie ćwiczenia mają być przeprowadzane w szkole.