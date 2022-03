Problemy z dostępem do mediów społecznościowych w Rosji. Nie działają też niezależne media

Według informacji Reutera Rosja ograniczyła częściowo dostęp do Facebooka. Potwierdziła też to firma Meta Platforms, do której należy portal społecznościowy. Rosyjski państwowy regulator komunikacyjny Roskomnadzor przywrócił również ograniczenia w szybkości działania Twittera na komputerach, zarzucając amerykańskiej firmie "nieusunięcie fałszywych wpisów o rosyjskiej 'operacji specjalnej' na Ukrainie". W ten sposób Rosja określiła rozpoczętą przez siebie w miniony czwartek wojnę.