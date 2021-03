Problemy w kujawsko-pomorskiem. Lekarze i pielęgniarki kierowani do szpitali covidowych

Kilka dni temu Bogdanowicz i wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych dr. Paweł Rajewski apelował o zgłaszanie się medyków do pracy na oddziałach covidowych. Spotkało się to niestety z niedużym odzewem.

Koronawirus w Polsce. Brakuje lekarzy

- Nie zgłosił się żaden lekarz, mieliśmy kilka zapytań od lekarzy, ale ostatecznie nie zgłosili się do szpitali w Grudziądzu i Radziejowie - powiedział Mikołaj Bogdanowicz. Dodał, że pięć pielęgniarek zgłosiło się do szpitala w Radziejowie i chciały się zatrudnić na zasadzie dodatkowej pracy, kiedy to nie będzie kolidowało z ich zasadniczą pracą.

Wojewoda tłumaczył, że konsekwencją są zatem skierowania dla personelu medycznego. - Podpisałem na razie 77 skierowań do pracy na dwa miesiące (do 15 maja) i obecnie są dostarczane. Do pracy w szpitalu w Radziejowie skierowane zostały 42 osoby (26 lekarzy, 16 pielęgniarek) i do szpitala w Grudziądzu – 35 osób (19 lekarzy, 16 pielęgniarek) - przekazał.