Problemy Rosjan. W zakładach zbrojeniowych brakuje rąk do pracy

Wzrost zarobków idzie w parze z liczbą wakatów. Od stycznia do lipca liczba nieobsadzonych stanowisk wzrosła do 460,5 tys., co stanowi wzrost o 32 proc. - podaje rosyjskie BBC. Największy problem z kadrami mają zakłady Kałasznikow - znane z produkcji broni palnej. Tylko w ciągu miesiąca poszukiwały one 500 dodatkowych pracowników.