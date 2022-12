Problemy partii Hołowni. Poseł wyjaśnia

Polska 2050 Szymona Hołowni ma problemy. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła partyjne sprawozdanie finansowe. Jednym z problemów miał być partyjny kongres oraz korzyści, które partia przyjmowała od powiązanych ze sobą stowarzyszeń. O problemy partii Michał Wróblewski pytał posła Michała Gramatykę. - Proces rejestracyjny partii Polska 2050 trwał kilkanaście miesięcy. Gdy mieliśmy nieprawomocne postanowienie o rejestracji partii, to w każdym banku przekonywano nas, że nikt nie otworzy nam konta, ponieważ postanowienie o wpisie do rejestru partii musi być prawomocne. Czekaliśmy na to ok. 18 miesięcy. Nastąpiło to w marcu lub kwietniu 2022 r. i od tego momentu partia zaczęła prowadzić gospodarkę finansową - tłumaczył Michał Gramatyka. - Niestety rachunek bankowy mógł być otwarty dopiero wiosną tego roku, więc za poprzedni rok partia przedstawiła sprawozdanie z wartościami zerowymi. Rozumiem, że wzbudziło to negatywną ocenę przez PKW i nasze sprawozdanie zostało odrzucone. Nie jest to tragedia. Parę lat temu odrzucono sprawozdanie PiS. Mamy gotową skargę. Dzisiaj wszystko jest już poukładane - podkreślił.