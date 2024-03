Problemy niemieckiej kolei. Musi "wymyślić się na nowo"

"To uda się tylko, gdy to klient będzie królem, a więc gdy koncern w większym stopniu będzie się skupiał na potrzebach ludzi. Przez całe dekady politycy i kierownictwo eksploatowało pociągi do maksimum. Brakowało szerszej perspektywy i wizji przyszłości kolei. Nadchodzi czas, aby to zmienić, aby w przyszłości nazwa Deutsche Bahn nie wywoływała śmiechu. Doświadczenia z ubiegłych lat nie pozwalają jednak oczekiwać niczego dobrego" – czytamy.