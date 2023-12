Problemy Macierewicza. Powiadomiono policję

- Ten człowiek rzucił się na mnie, uderzył mnie swoim ramieniem, chcąc mnie przewrócić - powiedział Macierewicz, choć nagranie nie wskazuje na taką sytuację. Poseł przekonywał, że pracownik PAP używał przy tym "słów wulgarnych". Macierewicz poinformował, że będzie składał zeznania na policji. - Mamy do czynienia z człowiekiem, który jest brutalny i niesłychanie agresywny, działający fizycznie wobec osób, co do których nie ma wątpliwości, że są posłami - powiedział poseł PiS.