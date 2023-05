Problemy Gazpromu. Gigantyczny spadek zysku w 2022 roku

Spadek wartości akcji Gazpromu, to efekt podanej we wtorek przez giganta informacji, że zysk netto holdingu, przypadający akcjonariuszom spółki, według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej spadł w 2022 roku o 41,4 proc. i wyniósł ok. 1,226 bln rubli wobec 2,093 mld rubli rok wcześniej. Przychody Gazpromu w 2022 roku wzrosły do ​​11,673 bln rubli wobec 10,2 bln rubli rok wcześniej, wynika z raportu holdingu.