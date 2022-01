Problemy Austriaków z wprowadzeniem obowiązku szczepień

Kary do 3,6 tysiąca euro

Cały czas mowa jest o obowiązkowych szczepieniach, a nie o przymusowych. Plan weryfikacji szczepień ma wyglądać mniej więcej tak, że co trzy miesiące ma następować "dzień weryfikacji". Wtedy to w systemie ma być sprawdzane, kto nie przyjął szczepionki. Każda nieszczepiona osoba powyżej 14 roku życia, która nie może wykazać, że nie ma żadnych poważnych przeciwwskazań medycznym, ma zostać ukarana grzywną w wysokości do 3,6 tys. euro. Pierwszym terminem weryfikacji ma być 15 marca. Od momentu wprowadzenia obowiązkowych szczepień na początku lutego, będzie jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby w pełni się zaszczepić w wyznaczonym terminie.