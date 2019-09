Problem ze ściekami w Warszawie. Konferencja ministra

Michał Dworczyk poinformował, co dzieje się ze ściekami w Warszawie. Po awarii kolektora znajdującego się pod dnem Wisły, nieczystości są zrzucane wprost do rzeki. Wysłannicy rządu koordynują budowę rurociągu, który zatrzyma zanieczyszczanie wody.

Szef KPRM zapowiedział, że w środę zakończy się budowa tymczasowego zbiornika, z którego czerpane będą nieczystości. Powstanie on na lewym brzegu Wisły, trafią do niego ścieki zrzucane kanałem technicznym, by później - specjalnymi rurami - trafić do oczyszczalni Czajka. Most pontonowy, którym będzie biec rurociąg, jest już gotowy.