Problem z węglem to efekt spóźnionych działań premiera?

Działania premiera w sprawie węgla są spóźnione? Między innymi o tę kwestię w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce był pytany wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Polityk Solidarnej Polski w rozmowie z Patrykiem Michalskim stwierdził, że "historia wszystko pokaże i za jakiś czas zobaczymy, czy te działania, które podejmował szef rządu, były realizowane na czas". - Nie znam szczegółów korespondencji mojej szefowej z premierem w sprawie węgla. Jeśli minister Anna Moskwa rzeczywiście poinformowała premiera, że problem z węglem się pojawi i zrobiła to możliwe najprędzej, to pozostaje mi się z tego cieszyć. Pytanie, w którym momencie nastąpiły inne decyzje i czy rzeczywiście były one opóźnione ze strony pana premiera - stwierdził Ozdoba.

