Problem z demografią. Jaki pomysł na PiS?

- W takich państwach jak Francja czy Węgry, w których udało się skutecznie i przez dłuższy czas złagodzić spadek demograficzny, takie instytucje istnieją i one w tej sprawie pomogły - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Był on gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie był pytany o pomysł utworzenia Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. - Powinniśmy opierać się na twardej wiedzy, na badaniach wieloletnich. Mówimy o działalności, która nie dotyczy jednego roku, jednego rządu, jednego cyklu politycznego. Chodzi o działalność, która musi być wykonywana przez kilka dziesięcioleci - komentował, dodając, że "jest to sfera, w której nie powinniśmy kopać się po kostkach".

Rozwiń