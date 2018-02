"Problem majątku żydowskiego z 1939 roku". Prof. Jan Żaryn wskazuje, o co chodzi w sporze polsko-izraelskim

Senator PiS rzuca światło na konflikt dyplomatyczny dotyczący ustawy o IPN. Według niego, chodzi o zupełnie inne kwestie. - Rząd powinien podjąć próbę rozbicia sojuszu historycznego niemiecko-rosyjsko-żydowskiego - wyjaśnił.

- Dobrze, że ustawa o IPN leży już na biurku pana prezydenta. Trzeba było przeciąć ten stan emocji, a raczej nacisków. Powodował on po stronie żydowskiej różnego rodzaju wypowiedzi będące częścią kłamstwa, przeciwko któremu występujemy jako Polska i Polacy - powiedział prof. Jan Żaryn w telewizji wPolsce.pl.

- Dochodzi do tego pytanie o dalszy kształt batalii Żydów o zwrot należnego ich zdaniem mienia. Z drugiej strony jest też batalia o narrację dotyczącą II wojny światowej. My ze swoim doświadczeniem wyróżniamy się, bo nie kolaborowaliśmy ze współtwórcami Holokaustu. Co więcej, oficjalnie prowadziliśmy działania ratujące Żydów - wyjaśnił senator.