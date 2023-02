Wraca sprawa egzaminu córki Piotrowicza. "Prokuratura powinna wszcząć śledztwo z urzędu"

"Gazeta Wyborcza" kilka dni temu opisała kulisy podchodzenia w 2006 roku do egzaminu sędziowskiego córki Stanisława Piotrowicza. Zrobiła to na podstawie nagrania, które dotarło do redakcji. To zapis zarejestrowanej przypadkowo w 2019 roku towarzyskiej rozmowy dwóch sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.