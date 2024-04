Migranci chcieli przejść granicę "na czworaka". Na nagraniu widać reakcję strażników

Nielegalni migranci cały czas próbują przedostać się do Polski od strony Białorusi. Straż Graniczna opublikowała nagranie z okolic przejścia w Białowieży, w rejonie rzeki Przewłoka. Widać na nim, że grupa cudzoziemców ruszyła po godzinie 1 w nocy przez bagna na tzw. "czworaka". Po dłuższym czołganiu się w wysokiej trawie zapewne myśleli, że nikt ich nie widzi i ich plan się udał. Kamery monitorujące krytyczne tereny granicy natychmiast wychwyciły ruch i polskie dowództwo skierowało patrol w stronę migrantów. Wówczas doszło do akcji i polscy strażnicy nakazali wycofanie się przybyszom w głąb Białorusi. W ostatni weekend na polsko-białoruskiej granicy służby udaremniły 210 prób nielegalnego wkroczenia na terytorium Polski, co zmusza Straż Graniczną do dalszych zakrojonych działań na wschodnich granicach kraju.