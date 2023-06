Prigożyn został przekupiony? Ekspert wskazuje na dwie kwestie

- Prigożyn dogadał się z Putinem. To nie jest postać na logiczne i honorowe rozwiązania. To człowiek, który kieruje się jednym przesłaniem: zarabianiem wielkich pieniędzy - uważa gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Gość specjalnego wydania programu Wirtualnej Polski komentował sytuację w Rosji - "marsz na Moskwę" grupy Wagnera, z którego ostatecznie Prigożyn się wycofał. Czy zatem można uznać, że Putin przekupił Prigożyna, żeby uspokoić sytuację? - Znając sposób działania Putina, obserwując to, co się dzieje w jego wydaniu przez wiele lat; to moje domysły, nie mam twardych dowodów, ale jestem absolutnie przekonany, że w grę weszły dwie kwestie: szantaż i przekupstwo - dodaje generał. - O tym mówi sam Prigożyn podając powód, dlaczego wysłał swoje wojska; mówi o rozlewie krwi. Dlatego musiał otrzymać od Łukaszenki przewidywany scenariusz narysowany przez Putina, którego się spodziewałem, że to będzie krwawa jatka - mówi ekspert.

Rozwiń