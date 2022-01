Prezydentowi nie podoba się Polski Ład? "Cały szereg wniosków"

Szef Gabinetu Prezydenta RP przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że poprawki prezydenta dotyczące Polskiego Ładu były składane w dwóch etapach. Było to jesienią zeszłego roku oraz w ubiegłym tygodniu. - Pan prezydent przedstawił cały szereg wniosków dotyczących tego programu - oznajmił Paweł Szrot. Szef Gabinetu Prezydenta zaznaczył, że Andrzej Duda uczestniczy w bieżących negocjacjach. - Będziemy się spotykać jeszcze ponownie i będziemy obserwować, jak te deklaracje rządu będą realnie wyglądać - podkreślił gość WP. Rozmówca Mateusza Ratajczaka dodał również, że co do każdego postulatu prezydenta, rząd wykazał się pełnym zrozumieniem i zapowiedział rozwiązania.