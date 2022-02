Prezydent zdecydował ws. "lex Czarnek"?. "To daje nadzieję"

- Państwo nie może powiedzieć: my wiemy lepiej. To rodzice mają władztwo nad swoimi dziećmi i to rodzice powinni decydować w tak ważnej sprawie, jaką jest wychowanie - mówiła w programie "Newsroom" WP była szefowa MEN, posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas. Mateusz Ratajczak pytał ją o ustawę "lex Czarnek", która została uchwalona przez Sejm i trafiła na biurko prezydenta. Zdaniem Szumilas nie jest jeszcze przesądzone, czy Andrzej Duda podpisze się pod kontrowersyjnymi przepisami. Wskazała, że po wizycie Przemysława Czarnka w Pałacu Prezydenckim minister nie ogłosił, że udało mu się przekonać głowę państwa. - To moim zdaniem daje nadzieje - oświadczyła. Posłanka podkreśliła też, że gdy PO dojdzie do władzy, to zapisy "lex Czarnek" zostaną wycofane. - Nie może być tak, że kurator ma władze nad rodzicami - oceniła.