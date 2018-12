Prezydent zapalił w Pałacu Prezydenckim świece chanukowe. Takiej fali hejtu nikt się nie spodziewał

W Polsce nie ma powszechnego antysemityzmu - zapewniał podczas ubiegłorocznej wizyty w Izraelu prezydent Andrzej Duda. Przekonywał, że zdarzają się jedynie antysemickie incydenty, a ci, którzy biorą w nich udział ponoszą karę. Ciekawe, czy zmieni zdanie po lekturze komentarzy pod postem informującym o zapaleniu chanukowych świec w Pałacu Prezydenckim?

- Żydzi polscy to wielka polska tradycja, to przeszło tysiąc lat naszej wspólnej historii - stwierdził prezydent podczas niedzielnej uroczystości zapalenia świec chanukowych. - To momenty piękne i momenty trudne, ale to także wielu ludzi, którzy na trwałe wpisali się w historię Polski, stali się ważnym elementem polskiej kultury, polskiej tradycji - zaznaczył.