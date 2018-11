Prezydent Wrocławia zakazał marszu narodowców. Chcieli iść pod hasłem "Życie i śmierć dla narodu"

O decyzji Rafała Dutkiewicza poinformował prezydent elekt Wrocławia Jacek Sutryk. Narodowcy planowali przejść przez miasto 11 listopada.



W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że podczas marszu może dojść do znieważania innych osób, nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. Na decyzję wpłynęło też to, że w zgromadzeniu mogłyby wziąć osoby posiadające materiały pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wskazał, że wcześniej doszło do agresywnych zachowań uczestników.