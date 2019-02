Prezydent Wenezueli boi się inwazji. Pretekstem ma być pomoc humanitarna

Konwój ciężarówek z pomocą humanitarną z USA utknął na granicy Wenezueli. To odpowiedź na apel o pomoc od lidera opozycji Guaido. Z kolei prezydent Maduro obawia się inwazji. Rozkazał zablokować autostradę prowadzącą z Kolumbii.

Ciężarówki przywiozły tony amerykańskiej pomocy humanitarnej do kolumbijskiego miasta Cucata. To odpowiedź Waszyngtonu na apel o pomoc dla Wenezuelczyków ze strony lidera opozycji Juana Guaido, który ogłosił się tymczasową głową państwa. Uznaje go ponad 40 krajów, w tym USA, UE i Polska .

Strach przed inwazją

Klęska bogatego kraju

Gdyby mu się udało zdobyć pieniądze, to mógłby kupić lojalność generałów i na jakiś czas uspokoić nastroje. Transakcje w większości zostały zablokowane. Co więcej, nadal popiera go kilka krajów, w tym Chiny, Rosja, Turcja, Iran i Syria. Nicolas Maduro nie godzi się na rozpisanie nowych wyborów, co powoduje, że napięcia wewnątrz Wenezueli i wokół granic cały czas narastają.